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Минздрав Крыма сообщил о смерти одного из пострадавших после обрушения моста

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в результате обрушения моста в среду на севере Крыма скончался в больнице, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава республики.

"Мужчина, пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В среду, 13 ноября, в Джанкойском районе Крыма обрушился мост. Он упал на железную дорогу между селами Изумрудное и Маслово, в момент обрушения на нем находились грузовик и легковой автомобиль, пострадали два человека.

По данным регионального СУ СК России, причиной обрушения стал перегруженный грузовик.

Крым Джанкой Минздрав
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