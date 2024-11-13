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В СКР заявили, что причиной обрушения моста в Крыму стал перегруженный грузовик

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Причиной обрушения моста в Крыму стал перегруженный грузовик, сообщили в среду в СУ СК России по республике и Севастополю.

"Организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой - Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста", - говорится в сообщении в телеграм-канале следственного управления.

Следователи дадут оценку состояния моста, изучат автотехническую документацию, заявили в ведомстве. Там добавили, что ход проверки взяла на контроль прокуратура региона.

Об обрушении моста в Джанкойском районе Крыма стало известно ранее в среду. Мост упал на железную дорогу между селами Изумрудное и Маслово, когда на нем находился грузовик и легковой автомобиль, пострадали два человека. Один из пострадавших госпитализирован с тяжелыми травмами.

Разработана альтернативная схема движения по дороге через населенные пункты Завет-Ленинский и Ермаково. Перебоев в работе железнодорожного транспорта нет.

Джанкой Крым СКР
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Новости

В Джанкойском районе Крыма обрушился мост, есть пострадавшие

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