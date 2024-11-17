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Грузовикам временно запретили проезд по Военно-Грузинской дороге

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Движение грузовиков временно прекращено на участке Военно-Грузинской дороги из-за ухудшения погодных условий в Грузии, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ-Ларс - в направлении на выезд из РФ с 23:50 16 ноября до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, который связывает Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия
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