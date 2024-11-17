Военно-Грузинскую дорогу открыли для большегрузов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге возобновлено для всех видов транспорта после непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 10:00 мск 17 ноября", - говорится в сообщении.

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено с 23:50 16 ноября.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.