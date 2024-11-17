Поиск

Военно-Грузинскую дорогу открыли для большегрузов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге возобновлено для всех видов транспорта после непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 10:00 мск 17 ноября", - говорится в сообщении.

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено с 23:50 16 ноября.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что разговор Путина с Шольцем был деловым и откровенным

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Взрыв произошел в заводском цеху в Ижевске

Ночное землетрясение разбудило жителей Петропавловска-Камчатского

Ночное землетрясение разбудило жителей Петропавловска-Камчатского

Что произошло за день: суббота, 16 ноября

Дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения

Дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения

Тело пропавшего горняка обнаружено под завалами на кузбасской шахте

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли за сутки на курском направлении 255 военных

Умершие знаменитости

Скончалась актриса Светлана Светличная

Скончалась актриса Светлана Светличная
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Ленинское и Макаровка в ДНР

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });