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Один человек погиб при атаке дрона на автомобиль в Курской области

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил в воскресенье об атаке украинских беспилотников.

"Дрон атаковал служебную машину участкового уполномоченного отделения МВД России по Большесолдатскому району Брянцева Сергея. Есть погибшая и раненые", - написал он в своем телеграм-канале.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в ночь на субботу военные уничтожили, в частности, над Курской областью двадцать беспилотников ВСУ. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал об уничтожении украинской ракеты в приграничном районе.

Курская область
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