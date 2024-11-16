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Над регионами России за ночь сбили 34 украинских беспилотника

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В ночь на субботу российские военные нейтрализовали 34 украинских беспилотника над Курской, Брянской, Белгородской, Калужской областями и Крымом, сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА. Двадцать БПЛА уничтожены над территорией Курской области, одиннадцать - над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей", - говорится в сообщении.

Один беспилотник взорвался на окраине города Людиново Калужской области, ранее сообщил губернатор региона Владислав Шапша. В результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Брянская область Курская область Республика Крым
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