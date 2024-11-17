Минобороны РФ заявило, что за сутки на курском направлении ВСУ потеряли 320 военных

По его данным, за все время боевых действий там ВСУ потеряли более 33,2 тыс. человек

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили 320 военнослужащих, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"За сутки потери ВСУ составили 320 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении.

В министерстве также сообщили, что за сутки пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 33 250 военнослужащих", - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 213 танков, 137 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1 171 боевую бронированную машину, 954 автомобиля, 285 артиллерийских орудий.

В ведомстве заявили, что за этот период уничтожены 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 66 станций радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четыре радиолокационные станции противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники.