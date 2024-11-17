Военные РФ нанесли поражение ВСУ в районе 11 населенных пунктов на курском направлении

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении за сутки нанесли поражение украинским формированиям в районе одиннадцати населенных пунктов, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й, 61-й механизированных, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зелёный Шлях, Лебедевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Погребки, Свердликово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Заолешенка, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Орловка, Плёхово, Русское Поречное, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Водолаги и Журавка в Сумской области.