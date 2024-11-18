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Российские военные сбили за ночь 59 украинских БПЛА

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 59 украинских беспилотников в Московской, Брянской, Курской, Белгородской и Тульской областях, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА. Два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, 45 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть - над территорией Курской области, три - над территорией Белгородской области и три - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ ПВО беспилотники
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