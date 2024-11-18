Что случилось этой ночью: понедельник, 18 ноября

США разрешили Киеву удары по РФ ракетами ATACMS, уничтожение БПЛА в Подмосковье, абхазская оппозиция предложила президенту компромисс

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Джо Байден разрешил Украине удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. Как сообщает The New York Times, разрешение распространяется только на Курскую область. Axios пишет, что такое решение направлено на "сдерживание" КНДР. В команде будущего американского президента Дональда Трампа отказались комментировать эти сообщения.

- В Раменском и Павлово-Посадском городских округах Подмосковья сбиты бесплотники, летевшие на Москву. По словам мэра столицы Сергей Собянина, в Раменском горокруге на месте падения обломков, предварительно, пострадавших и разрушений нет.



- Абхазская оппозиция готова на компромисс, если правительство уйдет в отставку, а премьер-министром будет назначен представитель оппозиционных сил. В этом случае оппозиционеры согласятся, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания после ухода с поста исполнял обязанности главы государства до внеочередных выборов.

- Российские военные уничтожили в ночь на понедельник 59 украинских БПЛА над Московской, Брянской, Курской, Белгородской и Тульской областями.



- Таштагольский рудник в Кузбассе возобновил работу после гибели человека в результате обрушения кровли. На руднике в полном объеме возобновлены добыча и проходка.

- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20.