Поиск

ФСБ сообщила о задержании мужчины, собиравшего бомбы для терактов в регионах РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Калужской области гражданина РФ, собиравшего самодельные бомбы по заданию украинских спецслужб.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Калужской области задержан гражданин России, 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей", - заявили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, в октябре минувшего года мужчина был "завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора оборудовал в своем загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств".

"Изготовленные взрывные устройства он передавал через тайники другим агентам украинских спецслужб для совершения диверсионно-террористических актов в зданиях отдела полиции, "Дома офицеров" Белгорода и офисах двух энергетических компаний в Брянске в период проведения выборов президента РФ в марте 2024 года, а также подрыва газораспределительной подстанции в Туле, которые были предотвращены правоохранительными органами", - сообщили в ФСБ.

Там добавили, что по делам о подготовке этих преступлений органами безопасности были задержаны семь граждан РФ, в отношении которых проводятся следственные действия.

"В домовладении фигуранта изъято готовое к использованию СВУ, массой 4,8 кг на основе аммонала, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, большое количество патронов различного калибра, боеприпасы и оружие времен ВОВ, пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами", - сказали в ЦОС.

Изъятое оружие направлено на экспертизу.

В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело, сообщили в спецслужбе, не уточнив статьи УК.

Позднее ЦОС опубликовал видео с частью допроса мужчины.

Он сообщил, что был завербован украинской спецслужбой и получал деньги за произведенные самодельные бомбы.

"Последнее задание, которое они мне дали, - это сделать один заряд и заложить его самому, мне лично, под газораспределительный узел", - сказал мужчина, отметив, что был задержан ФСБ до того, как произошел подрыв.

ФСБ Украина Белгородская область Брянская область Тульская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Префы" "Транснефти" подешевели на 7% на налоговых новостях

Бизнесу пообещали льготные кредиты на восстановление памятников культуры

Российские военные сбили за ночь 59 украинских БПЛА

Разрешение США ударов ракетами ATACMS по России направлено на "сдерживание" КНДР

Разрешение США ударов ракетами ATACMS по России направлено на "сдерживание" КНДР

В Раменском и Павлово-Посадском горокругах сбиты БПЛА, летевшие на Москву

Над Брянской областью уничтожено 26 дронов

Что произошло за день: воскресенье, 17 ноября

Военные РФ блокировали подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что за сутки на курском направлении ВСУ потеряли 320 военных

Песков напомнил, что во время прошлого президентства Трампа сохранялись отношения с РФ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });