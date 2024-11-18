ФСБ сообщила о задержании мужчины, собиравшего бомбы для терактов в регионах РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Калужской области гражданина РФ, собиравшего самодельные бомбы по заданию украинских спецслужб.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Калужской области задержан гражданин России, 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей", - заявили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, в октябре минувшего года мужчина был "завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора оборудовал в своем загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств".

"Изготовленные взрывные устройства он передавал через тайники другим агентам украинских спецслужб для совершения диверсионно-террористических актов в зданиях отдела полиции, "Дома офицеров" Белгорода и офисах двух энергетических компаний в Брянске в период проведения выборов президента РФ в марте 2024 года, а также подрыва газораспределительной подстанции в Туле, которые были предотвращены правоохранительными органами", - сообщили в ФСБ.

Там добавили, что по делам о подготовке этих преступлений органами безопасности были задержаны семь граждан РФ, в отношении которых проводятся следственные действия.

"В домовладении фигуранта изъято готовое к использованию СВУ, массой 4,8 кг на основе аммонала, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, большое количество патронов различного калибра, боеприпасы и оружие времен ВОВ, пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами", - сказали в ЦОС.

Изъятое оружие направлено на экспертизу.

В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело, сообщили в спецслужбе, не уточнив статьи УК.

Позднее ЦОС опубликовал видео с частью допроса мужчины.

Он сообщил, что был завербован украинской спецслужбой и получал деньги за произведенные самодельные бомбы.

"Последнее задание, которое они мне дали, - это сделать один заряд и заложить его самому, мне лично, под газораспределительный узел", - сказал мужчина, отметив, что был задержан ФСБ до того, как произошел подрыв.