ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководителя предприятия ОПК

По делу задержаны семь подозреваемых

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в отношении руководителя подмосковного оборонно-промышленного предприятия, выпускающего продукцию для Минобороны. Теракт планировали украинские спецслужбы, следует из пресс-релизе.

По по этому делу задержаны семь граждан России, проживающих в Московской, Свердловской областях и Пермском крае, в том числе трое несовершеннолетних, "причастных к организации наблюдения за местом стоянки личного автомобиля объекта террористических устремлений, изготовлению самодельного взрывного устройства из компонентов, изъятых из тайника, и закладке его под указанный автомобиль для осуществления подрыва".

"В настоящее время члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием", - подчеркнули в ФСБ.

Следствие полагает, что задержанные координировались "сотрудниками спецслужб Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у них средствах связи".

"Ранее, в интересах украинских спецслужб задержанные занимались незаконной установкой и обслуживанием оборудования (т.н. "сим-боксов"), используемого для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков гражданам России, а также осуществляли вывод полученных преступным путем денежных средств и их нелегальное обналичивание", - подчеркнули в спецслужбе.

Против задержанных подмосковный главк СКР возбудил и расследует дело о покушении на совершение теракта в составе группы лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК).