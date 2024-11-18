Кремль не получал предложений Парижа о разговоре с Макроном

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Инициатив насчет контакта президента России Владимира Путина и его президента Франции Эммануэля Макрона пока нее было, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он добавил, что "как только желание появится с французской стороны или со стороны других стран поговорить - они смогут это сделать".

Он напомнил, что Путин неоднократно указывал, что "остается открытым для всех контактов". "И никоим образом российская сторона не была инициатором сворачивания этих контактов", - сказал Песков.

Ранее Макрон заявил, что готов переговорить с Путиным при "подходящем контексте".

15 ноября Путин побеседовал по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем.