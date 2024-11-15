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Песков назвал беседу Путина с Шольцем детальной и откровенной

О совпадении мнений при этом говорить не приходится, добавил он

Песков назвал беседу Путина с Шольцем детальной и откровенной
Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца состоялся по инициативе германской стороны, в Кремле удовлетворены самим фактом разговора, но отмечают несовпадение мнений Москвы и Берлина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Разговор состоялся по инициативе германской стороны. В этом, конечно, его важность. Происходят поиски, вернее, попытки сопоставить позиции", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "не может не вызывать удовлетворения политическая воля к тому, чтобы узнавать эту позицию из первых рук".

По словам представителя Кремля, "обсуждения были детальные, откровенные, но говорить о каком-то совпадении мнений здесь не приходится".

"Путин рассказал Шольцу детально о нашем видении происходящего, о возможных перспективах развития ситуации. Шольц возобновил свою позицию, которая хорошо известна и повторяется как мантра всеми европейскими представителями по несколько раз в день", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно выражала готовность к переговорам с Украиной. "Вы знаете июньское выступление президента, где он четко обозначил обстоятельства, которые могут стать предтечей для урегулирования этого конфликта. Все это фигурировало на повестке дня состоявшегося телефонного разговора", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков Кремль Германия Владимир Путин Олаф Шольц
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