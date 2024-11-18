Песков назвал неприемлемым предложение Эрдогана по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/ РИА Новости

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что предложение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о заморозке боевых действий на Украине, которое он якобы, по некоторым сообщениям, озвучит на саммите G20, априори неприемлемо для Москвы.

"Вариант заморозки по линии боевого столкновения априори является неприемлемым для российской стороны", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В данном случае сформулированные президентом Путиным июньские условия они полностью сохраняют свою актуальность - то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены", - подчеркнул Песков.

На вопрос, не обсуждали ли лидеры России и Турции в ходе последних контактов план Эрдогана по заморозке военных действий на Украине, он ответил: "Нет, это не обсуждалось, и мы обратили внимание на эти публикации, но пока не владеем никакими данными на этот счет, не знаем, о чем может идти речь".