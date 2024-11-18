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Что произошло за день: понедельник, 18 ноября

Заявление Кремля на фоне сообщений о возможных ракетных ударах Киева вглубь России, ситуация в Абхазии, продление полномочий ректора МГУ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Белом доме не подтвердили сообщение о том, что Байден разрешил украинским военным применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Дмитрий Песков заявил, что если Киев действительно получил такое разрешение, это ознаменует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности Вашингтона в конфликт.

- Генпрокуратура России направила в суд дело против молдавского политика Ренато Усатого, обвиняемого заочно в выводе из страны более 175 млрд рублей.

- В Кремле назвали неприемлемым предложение Реджепа Тайипа Эрдогана о заморозке боевых действий на Украине, которое он, по некоторым данным, озвучит на саммите G20.

- В Абхазии вечером в понедельник начались переговоры между представителями руководства страны и оппозиции. Утром власти заявили о попытке захвата государственного телевидения. Днем сообщалось, что протестующие заблокировали одно из зданий кабинета министров в Сухуме.

- Президент РФ Владимир Путин продлил еще на пять лет полномочия Виктора Садовничего на должности ректора МГУ.

- Главную новогоднюю елку страны нашли в Можайском округе Подмосковья.

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