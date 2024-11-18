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Военные РФ заявили о взятии под контроль Новоалексеевки в ДНР

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" взяли под контроль населённый пункт Новоалексеевка в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Новоалексеевка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении, распространённом в понедельник.

По данным ведомства, войсками группировки "Центр" "нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка Донецкой народной республики".

Отражены 11 контратак штурмовых групп противника, говорится в сводке.

На этом участке фронта противник потерял более 500 военнослужащих, БТР М113 и 155-мм гаубицу М-777, пикап, 155-мм САУ Krab, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм САУ "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки "Рапира", сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, "Западная" и "Южная" группировки улучшили тактическое положение, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 123-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Улаклы, Константинополь и Великая Новоселка (ДНР).

По словам военных, "Западная" группировка войск улучшила тактическое положение и нанесла удары по шести украинским бригадам в Харьковской области и ДНР.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 10-й горно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Андреевка, Анновка, Дачное и Курахово (ДНР)", - сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные в течение суток нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, отметили в военном ведомстве РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Минобороны РФ ДНР Новоалексеевка
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