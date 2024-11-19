Российская группировка "Восток" улучшила позиции, сорвала ротацию и выдвижение резервов ВСУ

Уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS украинской армии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" улучшили позиции, пресекли проведение ротации и выдвижение резервов вооруженных сил Украины, сообщил представитель группировки Олег Чехов.

"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Островского, Разлива и Новодаровки. Сорвали действия инженерной группы в районе Мирного", - сказал Чехов.

По его словам, российская артиллерия при поддержке тяжелых огнеметных систем поразила опорные пункты и места скопления живой силы и техники 113-й, 129-й, 102-й и 108-й бригад территориальный обороны ВСУ в районах Сухих Ялов, Великой Новоселки, Гуляйполя, Комсомольского и Зализничного.

В районе Новодаровки подразделения группировки отразили атаку штурмовых групп 32-й мотопехотной бригады, сообщил Чехов.

По его данным, в течение суток в зоне ответственности группировки "Восток" украинская армия потеряла более 130 военнослужащих. Были уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, боевая бронированная машина Humvee, буксируемая гаубица М777, самоходная артиллерийская установка "Акация", два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, восемь беспилотников самолетного типа и пункт боепитания.