Полномочия ректора МГУ Садовничего продлены на пять лет

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продлил еще на пять лет полномочия Виктора Садовничего на должности ректора МГУ.

"Продлить полномочия ректора федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова" Садовничего Виктора Антоновича сроком на пять лет", - говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.