Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 млн руб. за неудаление информации

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил штраф в 3,8 млн рублей Google за неудаление подлежащей удалению информации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Google LLC назначен штраф в размере 3,8 млн рублей", - сообщили в пресс-службе в понедельник.

Компания признана виновной в неудалении информации, доступ к которой подлежит ограничению (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Apple, Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Такие дела, в частности, связаны с неудалением компаниями недостоверной, по мнению соответствующих ведомств, информации о специальной военной операции РФ на Украине.