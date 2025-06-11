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Google оштрафован на 200 тыс. руб. за неуплату административных штрафов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд признал компанию Google LLC виновной в уклонении от исполнения административного наказания, сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Google LLC назначено административное наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей", - заявили в пресс-службе.

Компания признана виновной в правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).

Российские суды неодно‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​кратно штрафовали Google за неудаление запрещенного контента из сервисов корпорации, отказ от локализации персональных данных пользователей из РФ и другие нарушения.

С конца 2021 года компания дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов. По данным банка данных исполнительных производств, задолженность Google LLC превышает 20 млрд рублей.

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