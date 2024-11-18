Поиск

Двое мужчин ранены при атаках дронов на автомобили в Белгородской области

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов Белгородской области вновь атакованы дронами ВСУ, есть раненые, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"В селе Никольское Белгородского района БПЛА атаковал "ГАЗель". В результате атаки ранен мужчина. Бойцы отряда "БАРС" оперативно доставили его в местную амбулаторию, где врачи диагностировали у мужчины осколочные ранения голени и стопы. Для продолжения лечения его направят в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его данным, FPV-дрон атаковал двигавшийся легковой автомобиль в районе поселка Красная Яруга.

"Ранен водитель. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался. Транспортное средство полностью уничтожено огнем", - уточнил Гладков.

Также в селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки БПЛА посечена кровля и выбито остекление коммерческого объекта.

В Шебекинском муниципальном округе в селе Вознесеновка вследствие детонации дрона на парковке предприятия посечен кузов грузового автомобиля.

В селе Нежеголь в результате атаки беспилотника выбиты окна в частном домовладении, добавил глава региона.

Ранее в понедельник губернатор сообщил, что в результате атак дронов в городе Шебекино повреждены социальный объект, автомобиль и здания производственного предприятия.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума 20 ноября рассмотрит законопроект о спецсчетах для иноагентов

Госдума 20 ноября рассмотрит законопроект о спецсчетах для иноагентов

Дело в отношении молдавского политика Ренато Усатого направлено в московский суд

Песков назвал неприемлемым предложение Эрдогана по Украине

Песков назвал неприемлемым предложение Эрдогана по Украине

Минфин предложил увеличить ставку для налога на прибыль "Транснефти" до 40%

Бизнесу пообещали льготные кредиты на восстановление памятников культуры

Российские военные сбили за ночь 59 украинских БПЛА

Разрешение США ударов ракетами ATACMS по России направлено на "сдерживание" КНДР

Разрешение США ударов ракетами ATACMS по России направлено на "сдерживание" КНДР

В Раменском и Павлово-Посадском горокругах сбиты БПЛА, летевшие на Москву

Над Брянской областью уничтожено 26 дронов

Что произошло за день: воскресенье, 17 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });