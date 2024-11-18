Двое мужчин ранены при атаках дронов на автомобили в Белгородской области

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов Белгородской области вновь атакованы дронами ВСУ, есть раненые, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"В селе Никольское Белгородского района БПЛА атаковал "ГАЗель". В результате атаки ранен мужчина. Бойцы отряда "БАРС" оперативно доставили его в местную амбулаторию, где врачи диагностировали у мужчины осколочные ранения голени и стопы. Для продолжения лечения его направят в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его данным, FPV-дрон атаковал двигавшийся легковой автомобиль в районе поселка Красная Яруга.

"Ранен водитель. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался. Транспортное средство полностью уничтожено огнем", - уточнил Гладков.

Также в селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки БПЛА посечена кровля и выбито остекление коммерческого объекта.

В Шебекинском муниципальном округе в селе Вознесеновка вследствие детонации дрона на парковке предприятия посечен кузов грузового автомобиля.

В селе Нежеголь в результате атаки беспилотника выбиты окна в частном домовладении, добавил глава региона.

Ранее в понедельник губернатор сообщил, что в результате атак дронов в городе Шебекино повреждены социальный объект, автомобиль и здания производственного предприятия.