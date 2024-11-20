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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 42 беспилотников ВСУ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что вечером во вторник над рядом российских регионов уничтожено 42 украинских дрона, из низ 32 - над Брянской областью, два - над Подмосковьем.

Еще пять украинских беспилотников нейтрализовано над Смоленской областью, по одному дрону - над Курской, Орловской и Ростовской областями, проинформировали российские военные.

По их данным, беспилотники ВСУ были уничтожены во вторник с 21:00 до 23:55 по Москве.

Минобороны РФ Подмосковье Брянская область Смоленская область
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