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Водитель автобуса ранен при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых атаках украинских БПЛА, есть раненый.

"Ещё пять беспилотников атаковали нашу область. (...) На участке автодороги Никольское - Ясные Зори дрон нанес удар по пассажирскому автобусу. Ранен водитель. Пострадавшего с осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

В поселке Малиновка Белгородского района вследствие атаки БПЛА пробита крыша жилого дома.

В Борисовском районе в селе Грузское в результате атак двух дронов-камикадзе выбиты окна, посечены кровля и забор частного домовладения.

В селе Байцуры беспилотник нанёс удар по двигавшемуся автомобилю. Машина повреждена, добавил губернатор.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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