Поиск

Житель белгородского села ранен при атаке БПЛА на частный дом

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Грайворонском районе Белгородской области беспилотник взорвался во дворе частного дома в селе Безымено, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Ранен мирный житель. На попутном транспорте его доставили в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у мужчины баротравму и осколочные ранения шеи, спины и стопы. Для продолжения лечения его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода", - сообщил он.

По его данным, в результате атаки дрона повреждены остекление дома и надворной постройки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Безымено Белгородская область Грайворонский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кандидатура нового посла России в США уже определена

Военная операция на Украине

Белгородский завод "Виолы" скоро возобновит работу после атаки БПЛА

Американец заочно арестован в РФ по обвинению в терроризме в Курской области

Сенаторы РФ одобрили законы о запрете пропаганды чайлдфри

Сенаторы РФ одобрили законы о запрете пропаганды чайлдфри

Приставы заморозили взыскание более 110 млрд руб. долгов с участников СВО

Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных, включая льва и двух медведей

ФСБ сообщила об аресте гражданина ФРГ, причастного к организации диверсий в РФ

ФСБ сообщила об аресте гражданина ФРГ, причастного к организации диверсий в РФ
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 44 украинских беспилотников

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 42 беспилотников ВСУ

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 ноября повысилась на 4,7%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 ноября повысилась на 4,7%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });