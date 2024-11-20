Житель белгородского села ранен при атаке БПЛА на частный дом

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Грайворонском районе Белгородской области беспилотник взорвался во дворе частного дома в селе Безымено, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Ранен мирный житель. На попутном транспорте его доставили в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у мужчины баротравму и осколочные ранения шеи, спины и стопы. Для продолжения лечения его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода", - сообщил он.

По его данным, в результате атаки дрона повреждены остекление дома и надворной постройки.