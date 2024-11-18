В РФ ожидают к концу года подписания странами БРИКС меморандума о партнерстве по углеродным рынкам

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Страны БРИКС подготовили специальный меморандум о партнерстве по углеродным рынкам, подписание которого ожидается до конца 2024 года, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в ходе одной из сессий российского павильона COP29.

Предполагается, что запуск партнёрства позволит странам изучить опыт друг друга по созданию углеродных рынков и реализовать совместные климатические проекты, в том числе с выпуском углеродных единиц.

При этом Кондратьев подчеркнул, что о гармонизации углеродных рынков стран БРИКС говорить пока рано: "Все ориентируются, прежде всего, на переговорные процессы в рамках РКИК ООН, и когда мы пытаемся предложить выстроить свою систему, все немного пугаются этого. Сейчас основная цель - больше понять друг друга, понять те механизмы национальные, которые в каждой стране БРИКС применяются".

Он напомнил, что в нынешнем году страны БРИКС создали контактную группу по вопросам климатического сотрудничества и устойчивого развития, а также определили круг ключевых тем: справедливый энергопереход, его финансирование, адаптация, митигация и углеродное регулирование.

"Надеемся, что бразильское председательство в следующем году скоординирует эту работу между COP и БРИКС и подхватит все те наши инициативы, которые мы приняли и принимаем. До конца года, как раз, мы поставили задачу подписать меморандум по углеродным рынкам" - подытожил Кондратьев.

По данным Минэкономразвития, в текущем году Россия подписала меморандумы о взаимопонимании с Индией и Азербайджаном по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития. На 2025 год поставлена задача подписать подобные меморандумы ещё с десятью странами - Бразилией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Вьетнамом, Таиландом, Индонезией, Египтом, Оманом, Китаем и Сингапуром.