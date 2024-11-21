Страны БРИКС выступили на COP29 против "климатического" ограничения конкуренции

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Несколько развивающихся стран работает над продвижением на COP29 тезиса о недопустимости искусственных ограничений конкуренции под предлогами борьбы с изменением климата, сообщил "Интерфаксу" директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

"Есть группа BASIC - это Бразилия, Южная Африка, Индия и Китай, - которая пыталась включить в повестку КС-29 отдельным пунктом ограничительные меры. К сожалению, развитые страны не готовы к такому диалогу. Но на всех переговорных треках и другие развивающиеся страны, и Россия заявляют о том, что это должно быть в повестке, что климатические действия не должны сталкиваться ни с санкционными режимами, ни с другими ограничениями. Мы надеемся, что нас слышат", - сказал он.

Повестка климатической конференции ООН в этом году не включает обсуждение односторонних мер, вводимых под предлогом изменения климата и ограничивающих торговлю.

"Это не значит, что тезисы по этой теме не будут зафиксированы в финальном коммюнике. Включение в повестку необходимо для формирования отдельного переговорного трека, и такого трека сейчас действительно нет. Но сам процесс COP подразумевает формирование заявления с учетом всех позиций. И для развивающихся стран это одна из ключевых вещей, которая в том или ином виде будет отражена в итоговом заявлении", - пояснил Кондратьев.

Рассуждая о климатическом сотрудничестве БРИКС, инициированном в период российского председательства, представитель Минэкономразвития подчеркнул, что теперь страны объединения стремятся координировать свои позиции по ключевым трекам: "Мы видим заинтересованность стран БРИКС в координации своих позиций с Россией. Конечно, у каждой страны есть свои национальные интересы, и это нормально, что есть некоторые несостыковки позиций по тем или иным темам. Но глобально, с точки зрения понимания самого процесса энергоперехода и его финансирования, страны БРИКС едины".