МИД РФ пообещал ощутимый ответ на использование Киевом дальнобойных ракет

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Возможное использование Украиной дальнобойных ракет для атак по территории РФ будет означать прямое участие Вашингтона в боевых действиях, ответ Москвы будет в таком случае "адекватным и ощутимым", заявляют в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос СМИ о якобы данном Киеву разрешении наносить ракетные удары вглубь России.

При этом она заметила: "Пока неизвестно, опираются ли данные вбросы на официальные источники". "Ясно одно, что на фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь добиться иллюзорной цели - "нанести Москве стратегическое поражение", - сказала Захарова, выразив уверенность, что никакое "чудо-оружие" в руках украинских военных не в состоянии повлиять на ход СВО.

Официальный представитель МИД РФ напомнила заявление президента Владимира Путина от 25 октября: "Он подчеркнул, что самостоятельно Украина не имеет возможности наносить такие удары без использования космических спутников и внесения полетных заданий военнослужащими стран НАТО".