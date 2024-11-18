В Госдепе не готовы сообщить об изменении правил использования Украиной оружия США против РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Представитель Госдепа Мэттью Миллер в понедельник заявил, что ему нечего сообщить о каких-либо изменениях в политике США в отношении применения Украиной американского оружия против России.

"Мне нечего объявить об изменениях в политике в этой сфере", - сказал он на брифинге.

Вместе с тем он напомнил, что США ранее обещали ответить на якобы имевшую место переброску в РФ войск КНДР и продолжать поддержку Украины.

В воскресенье The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Позднее NYT информировала, что первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер в понедельник не стал подтверждать такие сообщения. "Но он отметил: США заявляли, что ответят на решение России усилить атаки на Украину благодаря подкреплениям из Северной Кореи", - отмечает газета.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение Киеву наносить удары американским оружием вглубь России, если оно действительно было, ознаменует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли у Кремля данные, подтверждающие, что подобное разрешение было дано, он сказал: "Пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".

Отвечая на вопрос о реакции Москвы на данное решение Вашингтона, Песков напомнил о словах президента РФ Владимира Путина на сентябрьском культурном форуме в Санкт-Петербурге на этот счет.

"Полетные задания в эти ракетные системы по сути могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО - США, европейских стран - в войне на Украине", - заявил тогда Путин.