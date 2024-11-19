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Более 16 тыс. жителей Саратова остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ремонтная бригада Саратовского филиала ПАО "Т Плюс" устраняет повреждение на подземной теплосети, оставившее без горячей воды и тепла более 16 тысяч жителей Саратова, сообщает пресс-служба предприятия во вторник.

Повреждение выявлено на пересечении улиц Топольчанская и Мамонтова, говорится в сообщении.

"Для проведения работ временно приостановлена подача отопления и горячей воды в 66 жилых домов, в которых проживает около 16,5 тыс. человек", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

Срок завершения ремонта – до конца дня, добавил собеседник агентства.

В Саратове – плюс 1 градус.

Саратов ПАО "Т Плюс"
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