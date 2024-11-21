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В Саратове восстановили теплоснабжение после крупной аварии

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Саратова ликвидировали вторую с начала недели крупную аварию на теплотрассе в Ленинском районе, из-за которой без тепла и горячей воды оказались 16,5 тысяч человек, сообщили "Интерфаксу" в мэрии.

"Авария ликвидирована, теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Авария на теплотрассе случилась утром 20 ноября на улице Ломоносова. В зоне отключения теплоснабжения оказалось 65 домов, три социальных объекта, 16,5 тысяч человек.

19 в Ленинском районе случилась еще одна крупная авария на подземной теплотрассе, она также затронула 16,5 тысячи горожан.

Саратов Ленинский район
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