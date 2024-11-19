ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с предложением услуг "инкассаторов"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Телефонные мошенники стали похищать деньги у граждан с помощью "инкассаторов" - подставных курьеров, говорится в сообщении ЦБ.

Злоумышленники звонят клиентам банков под видом сотрудников Банка России и сообщают, что на банковские счета человека идет массовая атака, которая может привести к краже денег. Чтобы обезопасить сбережения, они предлагают воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов.

Инкассаторы, по версии мошенников, смогут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения якобы на "специальном счете", который защищен от мошеннических атак.

ЦБ рекомендует не реагировать на такие звонки или сообщения и не передавать деньги неизвестным лицам.

Регулятор также напоминает, что что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков гражданам.