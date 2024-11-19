Авиакомпаниям Катара и Кувейта предложили летать между российскими городами

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российские авиавласти предложили авиакомпаниям Катара и Кувейта выполнять каботажные перевозки по территории России. Тема обсуждалась на встрече делегаций этих стран в Куала-Лумпуре в конце октября, сказано на сайте Росавиации.

"Российская сторона направит официальное письмо, касающееся каботажных рейсов катарских перевозчиков по территории РФ", - сказано в протоколе, подписанном после переговоров с авиавластями Катара.

Кувейтская сторона пообещала "изучить механизм каботажа" и "будет ждать официального письма от российских властей", сказано в соответствующем протоколе.

Помимо этого, российские авиавласти предложили рассмотреть вопрос приобретения самолетов у катарских и кувейтских авиакомпаний. Представители этих стран сообщили, что проинформирует об этом своих национальных перевозчиков, при этом катарская сторона отметила, что ее нацперевозчик в настоящее время "сталкивается с нехваткой воздушных судов".

О переговорах с "дружественными" странами об организации в России каботажных авиаперевозок в октябре сообщал глава Минтранса Роман Старовойт. Такая опция, по его словам, обсуждается, в частности, с Казахстаном. Это связано с дефицитом авиапарка в мире, в том числе, из-за проблем у Airbus с двигателями Pratt & Whitney и у Boeing - "с качеством новых судов", заявил Старовойт. При этом ранее также сообщалось об очередном сдвиге поставок авиатехники российского производства.

В Минтрансе Казахстана "Интерфаксу" сообщали, что ведомство не получало официального запроса от России об организации на ее территории каботажных рейсов. Политика госоргана направлена "на первоочередное покрытие возрастающей потребности отечественного внутреннего рынка авиаперевозок", отмечали в пресс-службе. Крупнейшие авиакомпании Казахстана Air Astana и SCAT сообщали, что у них нет планов запуска каботажа в России.

Каботажные перевозки подразумевают возможность авиакомпании выполнять полеты между пунктами внутри страны, резидентом которой она не является. Во многих государствах, включая Россию, такое право есть только у местных перевозчиков.

По прогнозам ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации" (ГосНИИ ГА, подведомственен Росавиации), по консервативному сценарию в 2024 году российские авиакомпании перевезут 112 млн человек (84 млн - внутри РФ, 28 млн - за рубеж), что предполагает рост к 2023 году на 6,3%. Однако из-за дефицита авиапарка, связанного с западными санкциями в отношении поставок самолетов в РФ, уже в 2025 году общая цифра может упасть до 95,1 млн, в 2026 - до 91,2 млн. После этого, как ожидается, отрасль начнет восстанавливаться, но достигнет в 2030 году лишь 126,8 млн человек - то есть меньше, чем в 2019 году, когда было перевезено 128,1 млн.