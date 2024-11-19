Космический грузовик "Прогресс МС-27" затоплен в Тихом океане

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-27", отстыковавшийся 19 ноября от Международной космической станции, затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

"Грузовик, проработавший полгода в составе российского сегмента МКС, сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился", - говорится в сообщении. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

"Прогресс МС-27" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента МКС в 15:53 по Москве.

Грузовик прибыл на станцию 1 июня 2024 года, доставив около 2,5 т грузов.