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МКС уклонилась от космического мусора

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-28" во вторник увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщили в "Роскосмосе".

"Орбита Международной космической станции была скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором", - говорится в сообщении госкорпорации.

"По данным Службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, в 23:09 по Москве включены двигатели грузовика "Прогресс МС-28", которые проработали 330,90 секунд и выдали импульс 0,5 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 800 метров", - заявили в "Роскосмосе".

Там добавили, что после проведения маневра период обращения станции составил 92,86 мин, наклонение орбиты - 51,66 градуса, средняя высота орбиты - 417,35 км, минимальная - 416,20 км, максимальная - 430,86 км.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

16 августа гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что в 2023 году орбиту МКС приходилось менять 16 раз из-за сближения с космическим мусором.

В августе 2021 года в "Роскосмосе" сообщали, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от 3 до 10 сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

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