Военные сообщили о сбитых дронах над Ростовской и Курской областями

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что вечером во вторник ПВО сбила еще три украинских дрона.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один - над территорией Курской области", - сказано в сообщении.

До этого Министерство сообщило, что над Брянщиной за час были сбиты 11 БПЛА. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО сбила беспилотник в районе Новошахтинска.