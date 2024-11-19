Белгородский и брянский губернаторы сообщили о сбитых над регионами дронах

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Алексеевском округе Белгородского района обломки сбитых беспилотников повредили производственные помещения, инфраструктурный объект и линии электропередач, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Алексеевским округом сработала наша система ПВО - сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал. В городе Алексеевка в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения. Кроме того, зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач", - сообщил он.

По его информации, жители нескольких улиц временно остаются без света.

"Оперативные и аварийные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - добавил губернатор.

Этим же вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении еще одного украинского БПЛА. По его данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее Минобороны России сообщило, что над Брянской областью сбиты 11 дронов.