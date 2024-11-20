В Саратове произошла вторая за сутки крупная авария на теплотрассе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Ленинском районе Саратова произошла вторая за сутки крупная авария на теплотрассе, без тепла и горячей воды остались 16,5 тысяч. жителей города, сообщил "Интерфаксу" и.о. зампредседателя правительства области Сергей Соколов .

"В зоне отключения (теплоснабжения - ИФ) - 65 домов, три социальных объекта, 16,5 тысяч человек", - сказал он.

Телеграм-канал городской администрации уточняет, что повреждение произошло у дома 1 по улице Ломоносова. Отопление и горячую воду жителям Ленинского района отключили в 10 часов утра. Прогнозируемое время ликвидации последствий коммунальной аварии - 20:00 среды.

19 ноября крупная авария на подземной теплотрассе также произошла в Ленинском районе Саратова, на пересечении Мамонтовой и Топольчанской улиц. Без тепла и горячей воды почти сутки оставались 16,5 тысяч горожан.