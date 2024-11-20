Петербург и ВТБ подписали концессионное соглашение о строительстве Широтной магистрали

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ и Санкт-Петербург заключили в среду концессионное соглашение в отношении финансирования, создания и эксплуатации Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания документа.

Соглашение подписали губернатор города Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин в рамках форума "Транспортная неделя".

Второй, третий и четвертый этап Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД 2-4) с мостом через Неву станут частью скоростных непрерывных магистралей в обход улично-дорожной сети Санкт-Петербурга. Магистраль обеспечит прямую связь восточной и южной частей города и выведет транзитные транспортные потоки из жилых районов.

Стоимость строительства 2-4-го этапов магистрали в рамках концессионного соглашения составит 241 млрд рублей. Срок реализации - 2030 год.

Строительство первого этапа ШМСД было запущено в 2021 году. Завершение проекта по этому этапу запланировано на 2025 год.