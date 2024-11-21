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Кабмин выделит 47 млрд рублей на строительство Восточного обхода Новосибирска

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России до 2028 года направит 47 млрд рублей на строительство Восточного обхода Новосибирска. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Новосибирской области Игорь Миллер на сессии Законодательного собрания (ЗС) региона в четверг.

"По Восточному объезду: до 2026 года запланировано софинансирование – 26 млрд рублей с вводом первого этапа Восточного обхода в 2026 году. По второму этапу: на 2026-2028 год федеральной адресной инвестиционной программой заложен 21 млрд рублей. Этот проект будет реализовываться", - сказал Миллер.

В свою очередь, депутат ЗС Вадим Агеенко обратил внимание на то, что работы в 2025 году вестись не будут, так как не выделено финансирование.

"У меня таких данных нет", - констатировал в ответ губернатор регион Андрей Травников.

"Средства "растянуты" до 2026 года, если мы говорим про первый этап. По второму этапу "растянуты" до 2028 года. Но наш подрядчик выполняет работу с опережением. Мы совместно с Росавтодором стремимся эти лимиты приближать", - добавил губернатор.

Минтранс Новосибирской области ожидает также корректировки проектно-сметной документации по Матвеевской развязке, которая снизит транспортную нагрузку в районе железнодорожной станции Матвеевка и в будущем соединится со строящимся Восточным обходом.

"Повторно заходили в экспертизу и устранены все замечания, будем рассматривать возможность софинансирования этого объекта", - добавил Миллер.

По данным сайта ФКУ "Сибуправтодор" (структура Росавтодора), Восточный обход Новосибирска, дублёр автодороги Р-256 "Чуйский тракт", примет транзитный транспорт, следующий в направлении Алтая и обратно через Новосибирск, Бердск и Искитим. Примыкание Восточного обхода Новосибирска к Северному даст возможность, минуя город, выезжать с трассы Р-256 на Р-255 "Сибирь" в направлении Кемерово и далее на восток, а также на Р-254 "Иртыш" в направлении Омска и далее в европейскую часть страны. Таким образом, на участке автодороги Р-256 на подъезде к Новосибирску будет значительно снижена транспортная нагрузка. Общая протяженность трассы составит около 84 км.

Строительство I этапа Восточного обхода началось в 2013 году. Из-за расторжения контракта на строительство с генподрядчиком АО "Сибмост" (ныне банкрот) реализация проекта затянулась.

Изначально первую очередь Восточного обхода Новосибирска протяженностью около 20 км планировалось ввести в эксплуатацию в 2017 году, затем сроки неоднократно сдвигались из-за финансовых трудностей "Сибмоста".

В апреле 2021 года АО "Новосибирскавтодор" выиграло конкурс на строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска. Подрядчик строит автомобильную дорогу на участке Новосибирск - Линево. Общая протяженность недостроенного участка - 10,7 км. Цена контракта составила более 3,7 млрд рублей.

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