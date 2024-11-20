Минтранс готовит нормативную базу под инвестсборы для реконструкции аэродромов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ разрабатывает нормативную базу под введение инвестиционных сборов с авиакомпаний для реконструкции аэродромов, находящихся в управлении частных холдингов, заявил замглавы ведомства Владимир Потешкин.

"Что касается инвестиционного сбора, работа в этом плане ведется, нормативная база готовится, с бизнесом обсуждаются мероприятия для реализации и запуска этих программ", - сказал Потешкин на форуме "Транспортная неделя 2024".

Глава Бурятии Алексей Цыденов, возглавляющий комиссию Госсовета "Эффективная транспортная система", при этом поинтересовался у Потешкина, какова позиция Минтранса относительно предложения бизнеса взимать инвестсборы котловым методом. "У коллег есть предложение, я знаю, что на площадке Минтранса оно обсуждается: если в холдинге есть группа аэропортов, и в одном из них производится реконструкция, то холдинговая компания вправе ввести инвестиционную составляющую по всем своим аэропортам. Чтобы инвестиционную программу в конкретному аэропорту полностью профинансировать", - сказал Цыденов.

Потешкин подтвердил, что котловой метод "действительно был предложен нашими крупными игроками и холдингами", инициатива обсуждается, но "конечная точка не поставлена".

Гендиректор "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский заявил, что введение инвестсбора наряду с появлением фонда капитального ремонта малых аэродромов (который будет финансироваться за счет повышения аэронавигационных сборов с перевозчиков) даст возможность "по чуть-чуть забирать деньги из отрасли, балансируя нагрузку на авиакомпании, но тем не менее решая важные вопросы поддержания нормативной годности аэродромной инфраструктуры".

"Понятно, я пока оставляю за скобкой возможность и стоимость привлечения внебюджетных средств с учетом текущей ситуации со ставкой (ЦБ - ИФ). Я надеюсь, что или в ближайшее время это будет как-то отрегулировано, либо мы будем ждать и проектировать. Либо существует ряд инструментов так называемого инфраструктурного меню, предоставляемого ВЭБом, другими организациями развития, которые позволили бы нам на инфраструктуру привлекать деньги по разумной ставке. Потому что, конечно, инфраструктуру реализовывать с текущей ставкой - это скорее безумие", - посетовал Чудновский.

Как сообщалось, до 2030 года Минтранс собирается модернизировать 129 аэродромов - на 76 из них запланированы работы по реконструкции и новому строительству. При этом, как заявлял глава Росавиации Дмитрий Ядров, на 28 аэродромах будет задействован механизм ГЧП, который позволит привлечь 104 млрд руб. частных инвестиций. В том числе, крупнейший аэропортовый оператор "Новапорт" для реконструкции 16 своих аэродромов планирует повысить ставки сборов за взлет-посадку для авиакомпаний - предварительно на 150 руб.

Сборы "Новапорта" будут осуществляться "котловым методом", уточнял Ядров. "Мы сейчас обсуждаем, что они поднимут сбор на 150 руб. на всех 16 аэродромах - за взлет-посадку - и в рамках котла из этих 16 аэродромов будут перераспределять доход. Где хороший доход идет, будут докидывать уже внутри своего котлового метода", - пояснял он журналистам. На вопрос, как введение инвестсбора скажется на стоимости билетов для пассажиров, Ядров отмечал: "Нельзя сказать, что эти 150 руб. точно лягут в стоимость билета - где-то лягут, где-то не лягут, это исходя из экономики авиакомпаний".

По данным Потешкина, общий объем финансирования федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов", рассчитанного на реализацию в 2025-2030 годах, составит 522 млрд руб., в том числе 366 млрд - средства федерального бюджета, 128 млрд - внебюджетные источники. Реконструкция 28 аэродромов в рамках ГЧП предполагается по дифференцированному подходу, рекомендованному Минэкономразвития, отметил замминистра - с софинансированием из средств федбюджета от 20 до 90% стоимости проекта в зависимости от пассажиропотока.