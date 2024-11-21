Минтранс надеется на субсидии для местных авиаперевозок в ДФО в следующем бюджетном цикле

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ рассчитывает на выделение федеральных субсидий для поддержки местных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в следующем бюджетном цикле, заявил глава ведомства Роман Старовойт.

"К сожалению, несколько лет мы предлагали реализовать программу субсидирования не только межрегиональных, но и региональных авиационных перевозок. Надеемся, что в следующем бюджетном цикле нам хотя бы небольшую сумму дадут, чтобы раскатать, как мы говорим, эти маршруты. Я имею в виду региональные перевозки наших больших по территориям субъектов федерации: Якутия, Красноярский край", - сказал Старовойт на форуме "Транспортная неделя 2024".

"Там есть перевозки внутри региона, где, конечно, есть потребность в движении авиационном, потому что других нету способов. Там нет железной дороги, нет даже автомобильных дорог. Исключительно за счет средств бюджетов этих регионов содержать такие маршруты тяжело. Поэтому мы работаем над этим, и здесь есть перспектива", - добавил он.

Речь идет о программе софинансирования местных авиаперевозок в ДФО из федерального бюджета, которую ранее неоднократно предлагал утвердить Минтранс, но которую при этом не согласовывал Минфин. В частности, на 2024 год транспортное ведомство запрашивало на программу 7,4 млрд руб., сообщал курировавший авиацию замминистра Игорь Чалик.

Сменивший его на этом посту Владимир Потешкин в ходе ВЭФ-2024 в сентябре сообщал, что проект соответствующей программы получил одобрение транспортного вице-премьера Виталия Савельева. "В этом году заместителем председателя правительства Савельевым Виталием Геннадьевичем поддержано выделение дополнительного финансирования местных перевозок. (...) Ожидаем, что это позволит запустить начало действия новой программы", - говорил Потешкин.

Сейчас местные авиаперевозки субсидируются из региональных бюджетов, но финансовое состояние ряда субъектов не позволяет в полной мере обеспечить их развитие, указывали ранее в Минтрансе.

Пока в РФ действует три ежегодные федеральные программы субсидирования пассажирских авиаперевозок: между регионами в обход Москвы; между центральной частью страны и Дальним Востоком / Калининградом, а также по социально значимым маршрутам внутри ДФО (субсидии получает "Аврора"). На текущий год на них выделено более 25 млрд руб.