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Путин заявил о готовности помогать ЦАР укреплять экономику и безопасность

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.

Стороны провели "обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на противодействие террористической угрозе и обеспечение стабильности на всей территории Центральноафриканской Республики".

"С российской стороны подтверждена готовность продолжить содействие ЦАР в вопросах укрепления национальной экономики, суверенитета и безопасности страны. Фостен Арканж Туадера выразил признательность за оказываемую Россией разноплановую помощь", - сообщили в Кремле.

Президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Владимир Путин ЦАР Фостен Арканж Туадера
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