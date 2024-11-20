Путин заявил о готовности помогать ЦАР укреплять экономику и безопасность

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.

Стороны провели "обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на противодействие террористической угрозе и обеспечение стабильности на всей территории Центральноафриканской Республики".

"С российской стороны подтверждена готовность продолжить содействие ЦАР в вопросах укрепления национальной экономики, суверенитета и безопасности страны. Фостен Арканж Туадера выразил признательность за оказываемую Россией разноплановую помощь", - сообщили в Кремле.

Президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.