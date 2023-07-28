Путин отметил, что РФ продолжит поддерживать ЦАР

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россия будет и дальше оказывать содействие ЦАР по укреплению ее суверенитета и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сотрудничество между нашими государствами получило хороший импульс в последние годы. Последовательно поддерживаем усилия руководства ЦАР по укреплению суверенитета и обороноспособности, борьбе с экстремизмом и террористическими группировкам", - сказал Путин на встрече с президентом ЦАР Фостен-Арканж Туадерой.

"Оказываем вам практическое содействие и намерены это делать дальше", - подчеркнул он.

Путин поблагодарил президента ЦАР за то, что он нашел возможность приехать в Петербург, несмотря на общенациональный референдум по обновлению Конституции ЦАР.

"Желаю его успешного завершения на благо республики и ее граждан. Мероприятия подобного рода направлены на повышение внутриполитической стабильности", - сказал российский лидер.

Президент ЦАР, в свою очередь, сказал: "Вы знаете, что в 2013 и 2023 годах у нас был сложный период в истории. Наша страна была под влиянием вооруженных группировок. В 2016 году были попытки переворота, наблюдался дефицит в области безопасности. Но благодаря помощи РФ мы сегодня обрели мир, стабильность и мы, действительно, хотим подчеркнуть такую важную поддержку. (...) Мы хотим продолжить такое сотрудничество. Сегодня перед нами по-прежнему стоят вызовы".

Он отметил, что предстоит большая работа для стабилизации ситуации в этой сфере и в ЦАР рассчитывают на помощь РФ.

"Благодарим вас, господин президент, за поддержку в Совете Безопасности ООН. Вы знаете, что на нас оказывается беспрецедентное давление, мы становимся целью дезинформационных кампаний, но, благодаря поддержке ваших представителей в Совбезе ООН, наши позиции защищаются", - сказал президент ЦАР.

Туадера затронул вопрос эмбарго на поставки вооружений ЦАР.

"Надеюсь, что продолжим работать, потому что текст (документа - ИФ), который был предложен (в ООН - ИФ), нас не удовлетворяет. (...) Мы считаем, что оно (эмбарго - ИФ) несправедливое. Наша страна возвращается к конституционному порядку, мы добились значительного прогресса и считаю, что в таких условиях сохранение этого эмбарго равносильно унижению центральноафриканского народа. Получается, они легитимизируют террористические группировки, ставят на один уровень террористические группировки и правительство", - сказал президент.

Глава ЦАР выразил надежду, что соглашение по поставке из России топлива в ближайшее время будет реализовано, и рассчитывает разрешить существующие небольшие препятствия.

"Что касается сотрудничества, то мы к вам уже обращались, и вы уже давали свое согласие относительно поставки топлива. Я думаю, что мы нашли здесь общий язык, но, возможно, есть какие-то небольшие препятствия", - сказал президент ЦАР на встрече с Путиным.

"Очень надеюсь, что получится дать какие-то инструкции, чтобы это соглашение было завершено", - добавил Туадера.

Важным аспектом для Центральноафриканской Республики, отметил он, является работа с Росгеологией. "Мы с ней занимаемся вопросами исследования, геологоразведки, это важный аспект для нашей страны", - сказал Туадера.