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В РФ заявили об уничтожении группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные завершили уничтожение украинской группировки, блокированной в Ольговской роще в Курской области, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи", - говорится в сообщении Минобороны.

17 ноября Минобороны РФ сообщило, что российская армия блокировала в районе Ольговской рощи (Кореневский район Курской области) украинские подразделения и наносит по ним удары. В тот день Минобороны РФ заявило, что уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, около 40 ранены, 24 взяты в плен.

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что артиллерия Воздушно-десантных войск наносит удары по ВСУ в районе Ольговской рощи. В сообщении говорилось, что для ударов были задействованы батареи гаубиц Д-20, Д-30 и батарея РСЗО "Град".

Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили более 400 военнослужащих, за все время боевых действий там ВСУ потеряли более 34,3 тыс. человек, отметили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, из них одна боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, четыре бронетранспортера, в том числе бронетранспортер М113 производства США, самоходная артиллерийская установка "Богдана", самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы и 20 автомобилей", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 34 390 военнослужащих", - заявили в ведомстве.

В министерстве также сообщили, что за сутки 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Курская область
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