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Военные РФ блокировали подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие блокировали на территории Курской области подразделения вооруженных сил Украины в районе Ольговской рощи, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"В ходе успешных действий группировки войск "Север" Вооруженных Сил Российской Федерации по разгрому украинских формирований на территории Курской области блокированы подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "сегодня в 4 часа утра противник предпринял попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося "котла".

В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, порядка 40 - ранены. 24 украинских военнослужащих взяты в плен, заявили в Минобороны.

По сообщению ведомства, "в настоящее время продолжается зачистка данного района и ликвидация оставшегося противника".

Минобороны РФ Курская область
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