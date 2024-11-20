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Более 20 школьников госпитализировали с отравлением в красноярском Канске

Это второй подобный случай в регионе за сутки

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Еще один случай массового отравления школьников произошел в Красноярском крае в среду, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.

"По предварительным данным следствия, 20 ноября в Канскую межрайонную больницу с признаками кишечной инфекции обратились ученики одной из школ города Канска. Большая часть из них госпитализирована в инфекционное отделение, остальные школьники проходят амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР журналистам, в настоящее время госпитализирован 21 человек, всего известно о 25 заболевших.

В ходе обследования детям выставлен предварительный диагноз - "острая кишечная инфекция неясной этиологии".

Установлено, что накануне они ели в школьной столовой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Со своей стороны пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщает, что массовый случай кишечной инфекции произошел в канской школе № 15.

Отмечается, что за медицинской помощью, помимо школьников, обратились учитель и технический работник.

Проводится прокурорская проверка совместно со специалистами управления Роспотребнадзора.

"Отобраны и направлены на лабораторные исследования необходимые пробы в пищевом блоке. Администрация учреждения проводит работы по дезинфекции помещений", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, питание в школе организовано индивидуальным предпринимателем.

Ранее в среду сообщалось, что уголовное дело по этой же статье возбудили после обращения 23 учащихся школы № 76 Красноярска в медицинские учреждения с симптомами кишечной инфекции. Двое детей госпитализированы, 21 лечится дома.

Предварительно установлено, что 19 ноября они ели в школьной столовой. Им поставлен предварительный диагноз - "ротавирусная инфекция".

СКР Роспотребнадзор Красноярск Красноярский край Канск
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