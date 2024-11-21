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Число госпитализированных с отравлением школьников в красноярском Канске достигло 30

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Число школьников, госпитализированных с кишечной инфекцией в красноярском городе Канске, достигло 30, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия в четверг.

"На сегодняшний день госпитализированы 30 детей, два учителя и охранник", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что о госпитализации 21 ученика.

Накануне сообщалось о массовом отравлении школьников в Канске. В ходе обследования поставлен предварительный диагноз "острая кишечная инфекция неясной этиологии". Установлено, что накануне заболевшие ели в школьной столовой.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Кроме того, было возбуждено уголовное дело после обращения в медучреждения с симптомами отравления 23 учащихся школы № 76 города Красноярска, двое детей госпитализированы.

Красноярский край Канск школьники отравление
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