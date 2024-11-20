Российская спутниковая группировка насчитывает 290 космических аппаратов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Спутниковая группировка России в настоящее время составляет 290 космических аппаратов, заявила статс-секретарь - заместитель гендиректора "Роскосмоса" Ольга Вилкова.

"Всего российская орбитальная группировка по состоянию на сегодня исчисляется в 290 спутников", - сказала Вилкова в ходе пленарного заседания в Госдуме РФ.

12 апреля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что спутниковая группировка России составляет более 240 аппаратов, еще свыше 100 планировалось запустить до конца 2024 года.