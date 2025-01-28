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Орбитальную группировку РФ планируют увеличить до 650 аппаратов к 2030 году

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что спутниковая группировка России должна составлять около 650 космических аппаратов к 2030 году.

Борисов сообщил, что в 2025-2030 годах в РФ приступят к реализации национального проекта "Развитие многоспутниковой орбитальной группировки", в него войдут пять федеральных проектов.

"Цель проекта - создать к 2030 году многоспутниковую группировку из примерно 650 аппаратов", - сказал Борисов во вторник на пленарном заседании 49-х Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева ("Королевские чтения").

По его словам, если частные компании будут "активно участвовать в этом процессе, эта цифра безусловно должна вырасти".

20 ноября 2024 года статс-секретарь - заместитель гендиректора "Роскосмоса" Ольга Вилкова заявила, что спутниковая группировка России составляет 290 космических аппаратов.

Юрий Борисов Роскосмос
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